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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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