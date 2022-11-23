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İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden İskoçya'ya ret

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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İngiltere Yüksek Mahkemesi’nden İskoçya’ya ret

İngiltere Yüksek Mahkemesi, İskoçya yönetiminin, İngiltere parlamentosunun onayı olmadan ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitme talebini oy birliğiyle reddetti.

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