Yunanistan’ın tek derdi Türkiye! Nikos Dendias’ın çıkardığı Libya krizi için yine Ankara hükümetini suçladılar

TEK DERTLERİ TÜRKİYE! LİBYA'DAKİ TÜRK VARLIĞINI MASAYA YATIRDILAR

Yunan Bakan, çıkardığı kriz sonrası uçtuğu Bingazi'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü.

Dendias daha sonra Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Saleh ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede 'Libya'daki Türk varlığı' masaya yatırıldı ve Dendias Türk-Libya muhtıralarının kınanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AKILALMAZ İDDİA: BİZE TUZAK KURDULAR

Yunan TaNea gazetesi dün yaşanan diplomatik krize ilişkin skandal ifadeler kullandı.

'Yunanistan'a şantaj girişimi beyhude' başlığı ile verilen haberde Dendias'a Libya Dışişleri Bakanı Leyla el Menguş ile fotoğrafının çekilmesi amacı ile tuzak kurulduğu öne sürüldü.

TaNea buradaki temel amacın, Türkiye-Libya muhtırasının Yunanistan tarafından dolaylı olarak tanınmasını sağlamak olduğunu iddia etti ve Yunanistan'ın bu tuzağa düşmemesinin Ankara'nın egemenlik haklarına meydan okuduğu bir dönemde açık bir mesaj olduğunu yazdı.