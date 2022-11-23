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FED'in faiz oranına ilişkin tutanaklar ortaya çıktı! Benzinden dolar fiyatına her şeyi etkileyecek! İşte bir sonraki karara ilişkin sinyal...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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FED’in faiz oranına ilişkin tutanaklar ortaya çıktı! Benzinden dolar fiyatına her şeyi etkileyecek! İşte bir sonraki karara ilişkin sinyal...

ABD Merkez Bankası, 1-2 Kasım'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Buna göre Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını söyledi. Peki FED'in faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artırım hızının yakında yavaşlatılmasının uygun olacağını düşündüklerini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, faiz artırım hızının gelecek toplantılarda yavaşlayabileceğini gösterdi.

FAİZ ARTIŞ HIZI YAVAŞLAYABİLİR

Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.

OYNAKLIK İHTİMALİ AZALACAK

Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

ENFLASYON NE OLACAK?

Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.

Yetkililerin para politikasının gecikmeli etkisi hakkında hemfikir oldukları kaydedilirken, buna karşın enflasyon baskısının azaldığına ilişkin henüz yeterli veriye sahip olunmadığı aktarıldı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 13-14 ARALIK'TA

Tutanaklarda, ABD ekonomisinin gelecek yıl içinde resesyona girme ihtimalinin de ana senaryo olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 13-14 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur?

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