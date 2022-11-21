İsveç ve İsviçre’de skandal! PKK/YPG ve FETÖ birlikte gösteri yaptı: İadesi istenen Bülent Keneş de boy boy poz verdi!

ELÇİ HESABA ÇAĞRDILDI: TÜRKİYE'DEN 'SOMUT ADIM ATIN' UYARISI

Bunun üzerine harekete geçen Ankara, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström'u hesaba çağırdı.



Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İsviçre makamları çok net bir dille kınandı ve olayı soruşturun talebi iletildi.



Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.