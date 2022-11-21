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İsveç ve İsviçre'de skandal! PKK/YPG ve FETÖ birlikte gösteri yaptı: İadesi istenen Bülent Keneş de boy boy poz verdi!

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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İsveç ve İsviçre’de skandal! PKK/YPG ve FETÖ birlikte gösteri yaptı: İadesi istenen Bülent Keneş de boy boy poz verdi!

Avrupa ülkeleri terör örgütlerinin kuluçka merkezi haline geldi. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve terör örgütü FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri düzenledi. Başkan Erdoğan'ın iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş ile PKK destekçisi Kürdo Baksi kol kola girdi. İsviçre'de ise Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard da PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, teröristlerle ağız birliği yaptı.

İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.

FETÖ'CÜLER PKK'LILAR İLE BİRLİKTE GÖSTERİ YAPTI

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı sözde gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş de destek verdi.

Öte yandan İsveç'in Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

Göteborg çarşı merkezinde toplanan terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıdı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KULUÇKA MERKEZİ: AVRUPA

Avrupa ülkeleri terör örgütlerinin kuluçka merkezi haline geldi. İsveç'in ardından İsviçre'de de teröristlerle kol kola eylem düzenlendi.

Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard da PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, teröristlerle ağız birliği yaptı.

Küstah açıklamalarda bulunan Panchard, "Türk devleti gelecek yıl seçimlerinde ortalığı karıştırmaya çalışacak" dedi.

HADSİZ SÖZLERLE AVRUPA'YA ÇAĞRI!

IPPNW isimli oluşumun İsviçre Başkanı olan Dr. Peppe Savary Boriolo isimli örgüt destekçisi Avrupa'ya 'ses çıkarın, harekete geçin' çağrısında bulundu.

Boriolo hadsiz sözlerini "Mesele Esad ve Rusya olunca, Avrupa kimyasal silaha karşı direkt harekete geçmişti. Ama mesele Kürtler olunca ses çıkarmıyorlar" ifadeleriyle tamamladı.

PAÇAVRALAR, POSTERLER

Lozan'daki etkinlite PKK/PYD/ YPG paçavraları asıldı. Örgütün bebek katili eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı.

STOCKHOLM'DE BÜYÜK ALÇAKLIK

Örgüt militanları İsviçre Lozan'dan sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de de boy gösterdi.

Stockholm'de PKK/YPG'liler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin duvarlarına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıttı.

ELÇİ HESABA ÇAĞRDILDI: TÜRKİYE'DEN 'SOMUT ADIM ATIN' UYARISI

Bunun üzerine harekete geçen Ankara, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström'u hesaba çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İsviçre makamları çok net bir dille kınandı ve olayı soruşturun talebi iletildi.

Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.

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