Eski savaş pilotu Bahadır Altan’dan hadsiz sözler: PKK kanalında Türkiye’yi ’işgalcilikle’ suçladı

PKK KANALINDA TÜRKİYE'Yİ 'İŞGALCİLİKLE' SUÇLADI

Altan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet, bu kirli savaşın sadece iktidar istediği için çıktığını ve işgalci anlayışı temsil ettiğini anlatmak gibi bir yolu hiç denemedi. Ya savaştan yanasınız ya da karşısında emek ve özgürlük ittifakından yana olacaksınız. Arada durmak mümkün değil."