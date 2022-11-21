21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eski savaş pilotu Bahadır Altan'dan hadsiz sözler: PKK kanalında Türkiye'yi 'işgalcilikle' suçladı

Eski savaş pilotu Bahadır Altan'dan hadsiz sözler: PKK kanalında Türkiye'yi 'işgalcilikle' suçladı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
ABONE OL
Eski savaş pilotu Bahadır Altan’dan hadsiz sözler: PKK kanalında Türkiye’yi ’işgalcilikle’ suçladı

PKK’nın yayın organına konuşan eski savaş pilotu Bahadır Altan, PKK terör örgütüne operasyon yapılmasını eleştirdi. Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş' mimarı ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatmıştı.

Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

ESKİ SAVAŞ PİLOTU BAHADIR ALTAN'DAN HADSİZ SÖZLER

Operasyona ilişkin PKK'nın kanalında açıklamalarda bulunan emekli savaş pilotu Bahadır Altan, PKK terör örgütüne operasyon yapılmasını eleştirdi. Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş' mimarı ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.

PKK KANALINDA TÜRKİYE'Yİ 'İŞGALCİLİKLE' SUÇLADI

Altan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet, bu kirli savaşın sadece iktidar istediği için çıktığını ve işgalci anlayışı temsil ettiğini anlatmak gibi bir yolu hiç denemedi. Ya savaştan yanasınız ya da karşısında emek ve özgürlük ittifakından yana olacaksınız. Arada durmak mümkün değil."

İLK SKANDALI DEĞİL

Altan, geçtiğimzi yıllarda da şanlı Türk ordusunu hedef almış, "Ben TSK tarafından yapılan ve PKK'nin üzerine atılan birçok suça tanık oldum." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'NİN KANALINDA BOY GÖSTERİYOR

Altan, CHP'nin fonladığı Halk TV'de de sık sık programlara konuk oluyor.

Eski savaş pilotu PKK kanalında TSK’yı suçladı ESKİ SAVAŞ PİLOTU PKK KANALINDA TSK'YI SUÇLADI

HDP’li Günay PKK’nın kanalında CHP’ye seslendi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA