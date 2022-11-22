İsveç Dışişleri Bakanı Billström Tobias: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Türkiye'nin terör örgütü PKK ve uzuntılarına karşı icra ettiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı hakkında konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu ifade etti.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
- VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları açıklandı mı?
- TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? Antalya TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
- Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?
- Masterchef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım Masterchef Türkiye hangi yarışmacı elendi? Finalist olacakken elendi...
- Emekli maaşları artacak! Aylık hesap kitabı yapanlar kulak kesildi! 1.095 liralık artış...
- Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- EMEKLİYE %68 MAAŞ ZAMMI! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için yeni rakamlar geldi! 4 aylık zam netleşti! İşte maaş listesi...
- Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne?
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ, TEFE-TÜFE...