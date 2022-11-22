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İsveç Dışişleri Bakanı Billström Tobias: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström Tobias: Teröre karşı Türkiye’nin kendini savunma hakkı var

Türkiye'nin terör örgütü PKK ve uzuntılarına karşı icra ettiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı hakkında konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

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