Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Batı’ya: Maceraperest ve profesyonellikten uzaksınız

RUSYA: TARAFLARDAN İTİRAZ GELMEDİĞİ İÇİN TAHIL ANLAŞMASI 120 GÜN UZATILDI



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, taraflardan herhangi bir itiraz gelmediği için otomatik olarak uzatıldığını bildirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTIN'E TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, karar sonrası Putin ile görüşmüş ve tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmişti.