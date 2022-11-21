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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Batı'ya: Maceraperest ve profesyonellikten uzaksınız

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Batı’ya: Maceraperest ve profesyonellikten uzaksınız

Dünyada Rusya-Ukrayna savaşı ile bozulan ekonomik yapı üzerine konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bazı Batılı ülkelerin izlediği maceraperest ve profesyonellikten uzak politikaları dünya gıda piyasasında dengesizliğe yol açtı" dedi.

Vladimir Putin, Rus hükümet ve özel sektörlerinin temsilcileriyle video konfeans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"DENGESİZLİKTEN BATI SORUMLU"

Rus lider Putin "Biz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Abartmadan söylüyorum, bazı Batılı ülkelerin maceraperest, profesyonellikten uzak politikalarının yarattığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

PUTIN: BÜYÜK POTANSİYELE SAHİBİZ

Putin, Rusya'nın ulusal gıda güvenliğini en önemli parametrelerin birçoğunda sağladığını ve daha önce tarım sektörünü ve sektördeki bilimsel faaliyetleri desteklemek için alınan kararların işe yaradığını ifade etti.

Bu arada Putin, Rusya'nın tarım sektörünü geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN TAHIL ÇABALARI

Öte taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile Türk boğazlarından dünyaya açılan tahıl koridoru 120 süre ile uzatılmıştı.

RUSYA: TARAFLARDAN İTİRAZ GELMEDİĞİ İÇİN TAHIL ANLAŞMASI 120 GÜN UZATILDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, taraflardan herhangi bir itiraz gelmediği için otomatik olarak uzatıldığını bildirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTIN'E TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, karar sonrası Putin ile görüşmüş ve tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmişti.

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