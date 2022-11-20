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Rusya’dan flaş iddia: Zaporijya Nükleer Santrali ateş altında

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Rusya’dan flaş iddia: Zaporijya Nükleer Santrali ateş altında

Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Bütün dünyanın savaşın başından bu yana en çok korktuğu durumlardan biri de Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı ihtimaliydi. Rusya Ukrayna’nın santraline top atışı düzenlendiğini öne sürdü.

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