Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

"RUSYA YENİDEN SALDIRILARA BAŞLADI" İDDİASI

Rusya'nın düzenlediği iddia edilen füze saldırılarının ardından Ukrayna'nın enerji altyapısı ağır hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.