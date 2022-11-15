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Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Transneft'ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft'i bilgilendirdiği kaydedildi.

"RUSYA YENİDEN SALDIRILARA BAŞLADI" İDDİASI

Rusya'nın düzenlediği iddia edilen füze saldırılarının ardından Ukrayna'nın enerji altyapısı ağır hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ukrayna’nın kritik bölgelerinde patlama

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