İngiltere’de esnafın umudu futbola kaldı! Kriz sokağa yansıdı: Maçları Katar yerine İngiltere’de seyredin





NİTELİKLİ ELEMAN YOK

Bir diğer önemli sorun da kalifiye eleman. Özellikle havaalanları, oteller ve restoranlar hizmet sektöründe çalıştıracak nitelikli eleman bulamamaktan şikayetçi... Kalifiye eleman sorunu daha havaalanında karşınıza çıkıyor. Daha önce Almanya seyahatimde şahit olduğum kayıp bavul vakasına, İngiltere'de de şahit olmam bir tesadüf değil diye düşünüyorum.

Hizmet sektöründeki eleman sıkıntısında İngiltere'nin AB'den ayrılmasının yanı sıra biraz da devletin sosyal yardımlarının ve vergi politikalarının payı olduğunu söylemek gerek. Zira çoğu insan, 'Çalışıp vergi ödedikten sonra elimde kalan para ile işsizlik maaşı ve kira yardımı aşağı yukarı aynı seviyeye geliyor. Çalışmasam daha iyi' anlayışıyla iş aramadığını dile getiriyor. Bütün bunlara bir de kira fiyatlarındaki artışlar eklendiğinde umutlar daha da kırılıyor. Bu sebeple Londra Belediyesi şu sıralar aylık 2000 sterlin ve üzerindeki kira kontratlarında fiyat artışını belli bir süre dondurmaya yönelik bir hazırlık içinde.