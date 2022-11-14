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Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek mi? BM Genel Kurulunda kabul edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Rusya Ukrayna’ya savaş tazminatı ödeyecek mi? BM Genel Kurulunda kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi.

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