İsveç’te PKK yandaşları cirit atıyor! Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nı protesto edip paçavralara sarıldılar

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"

Umuyorum ki, her iki ülke ve aynı zamanda bölgemizi birlikte koruyacağız. Tartışmalarımız güvenlik tehditlerine çok odaklandı. Benim de buradaki mesajım açık; İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu kanlı savaş var ve binlerce Türk bu savaşın kurbanı olmak zorunda kaldı. Bunu anladığımızı belirtiyorum.

İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelesinde yardım etmesini istiyoruz. Hükümetim birkaç hafta önce seçildi. Bizim yetkimiz de hukuku yüceltmekti. Bunun içerisinde PKK gibi terör örgütleriyle mücadele etmek de var. İsveç için bu uzun vadeli taahhüt.

Türkiye 70 sene önce NATO'ya katıldı. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati önem taşıyan güvenlik meselesi. Rusya'nın Ukrayna'yı illegal şekilde işgal etmesi güvenlik sorunu.