İsveç'te PKK yandaşları cirit atıyor! Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te PKK yandaşları Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti. PKK/YPG paçavralarını taşıyan terör destekçileri operasyonunun durdurulması çağrısında bulundu.
NATO ANLAŞMASINI İPTAL EDİN
Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.
PAÇAVRALAR YİNE İSVEÇ SOKAKLARINDA!
PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.
NE OLMUŞTU?
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.
1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ
NATO üyeliği için adımlar atan İsveç'te yeni kurulan hükümetin Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Erdoğan ile Ankara'da görüşmüş ve toplantı sonrasında Kristersson açıklamalarda bulunmuştu.
"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"
Umuyorum ki, her iki ülke ve aynı zamanda bölgemizi birlikte koruyacağız. Tartışmalarımız güvenlik tehditlerine çok odaklandı. Benim de buradaki mesajım açık; İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu kanlı savaş var ve binlerce Türk bu savaşın kurbanı olmak zorunda kaldı. Bunu anladığımızı belirtiyorum.
İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelesinde yardım etmesini istiyoruz. Hükümetim birkaç hafta önce seçildi. Bizim yetkimiz de hukuku yüceltmekti. Bunun içerisinde PKK gibi terör örgütleriyle mücadele etmek de var. İsveç için bu uzun vadeli taahhüt.
Türkiye 70 sene önce NATO'ya katıldı. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati önem taşıyan güvenlik meselesi. Rusya'nın Ukrayna'yı illegal şekilde işgal etmesi güvenlik sorunu.
"İSVEÇ, TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZLERE RİAYET EDECEKTİR"
Bu yüzden İsveç tüm NATO üyeleri için güvenlik sağlayıcısı olmak istiyor. Sırtımıza yüklediği sorumluluğu biliyoruz. NATO'nun yeni kavramı, terörizmi bizim ortak güvenliğimizi tehdit eden pek çok tehditten biri olarak kabul ediyor. Biz biliyoruz ki terörizmden en çok etkilenen NATO müttefiklerinden biri Türkiye.
Tüm Türklere seslenmek istiyorum; İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. Hem NATO üyesi olmadan önce vermiş olduğu taahhütleri ileride NATO müttefiki olarak vereceği taahhütlere riayet edecek. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız.
Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl koridorunda oynadığı role karşı takdirlerimi ilettim. Burada olmaktan şeref duyuyorum. Bizi ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanı."
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