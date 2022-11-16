ABD'den Rusya'ya 'füze' suçlaması: Ne olursa olsun sebebi sizsiniz
Beyaz Saray, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi hususunda bu ülkenin yaptığı değerlendirmeye güvendiklerini ve Polonya'nın söz konusu füzenin Ukrayna füzesi olduğu açıklamasıyla çelişen bir şey görmediklerini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Sonuç her ne olursa olsun, bu trajik olayın sorumlusu, özellikle sivil altyapıları hedef alarak Ukrayna'ya füzeler yağdıran Rusya'dır." dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı yazılı açıklamada, Polonya hükümetinin bu konuyla ilgili yaptığı soruşturmaya güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.
POLONYA'NIN AÇIKLAMALARINA DESTEK: "ÇELİŞEN BİR ŞEY GÖREMEDİK"
ABD'nin çalışmalarda Polonya'nın önüne geçmeyeceğini ve Polonya hükümeti ile yakın temasta olduklarını belirten Watson, "Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, bu patlamanın büyük ihtimalle Polonya topraklarına düşen Ukrayna hava savunma füzesi sonucu olduğuna ilişkin değerlendirmesiyle çelişen bir şey görmedik." ifadesini kullandı.
RUSYA'YI SUÇLADILAR: "SEBEBİ SİZSİNİZ"
Watson, ellerine yeni bilgi geçtikçe bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarının altını çizerek "Sonuç her ne olursa olsun, bu trajik olayın sorumlusu, özellikle sivil altyapıları hedef alarak Ukrayna'ya füzeler yağdıran Rusya'dır. Ukrayna'nın her türlü nefsi müdafaa hakkı vardır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin Rusya'nın hava saldırılarından dolayı yakınlarını kaybedenlerine taziyelerini ilettiğini belirten Watson, birçok Ukraynalının hala elektriksiz, susuz ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğuna işaret etti.
POLONYA'DA NE OLDU?
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.
Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." ifadesi kullanılmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon son dakika: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları...
- Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022? MPİ bilet sorgulama ekranı...
- Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...
- AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
- Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?