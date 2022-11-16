ABD’den Rusya’ya ’füze’ suçlaması: Ne olursa olsun sebebi sizsiniz

RUSYA'YI SUÇLADILAR: "SEBEBİ SİZSİNİZ"

Watson, ellerine yeni bilgi geçtikçe bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarının altını çizerek "Sonuç her ne olursa olsun, bu trajik olayın sorumlusu, özellikle sivil altyapıları hedef alarak Ukrayna'ya füzeler yağdıran Rusya'dır. Ukrayna'nın her türlü nefsi müdafaa hakkı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Rusya'nın hava saldırılarından dolayı yakınlarını kaybedenlerine taziyelerini ilettiğini belirten Watson, birçok Ukraynalının hala elektriksiz, susuz ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğuna işaret etti.