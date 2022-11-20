Son dakika: Siyasilerden Pençe Kılıç Hava Harekatı’na tam destek! İstiklal için hesap zamanı

AK Parti Söcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." ifadelerini kullandı.