Son dakika: Siyasilerden Pençe Kılıç Hava Harekatı'na tam destek! İstiklal için hesap zamanı
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatı başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK/KCK/YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyona destek mesajları verdi.
Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleriyle duyurdu.
HÜKÜMETTEN TAM DESTEK
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmi sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
Mehmetçik'in yanında olduğunu belirten Bozdağ, "Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde operasyon başlatan Kahraman Ordumuza başarılar diliyorum. Duamız,kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı,yâr ve yardımcısı ol…" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İstiklal için hesap zamanı!" paylaşımında bulundu.
AK Parti Söcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir gece ansızın… Hesap vakti!" paylaşımıyla Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Pençe Kılıç Hava Harekatı'na desteğini duyurdu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, "Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin" ifadelerine yer verdi.
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