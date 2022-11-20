Fransa'da protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini protesto eden bir kadının tokatlı saldırısına maruz kaldı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından hemen etkisiz hale getirildi.
Siyasal gelişmeler nedeniyle ülkesinde hedef tahtasına konan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı.
MACRON'A SOKAK ORTASINDA TOKAT ATTI
Bir kadın protestocu, yanına yaklaştığı Macron'a aniden tokat attı.
KORUMALARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Savrulan Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken, tokat atan kadına da anında müdahale ettiler.
SIK SIK BU TİP PROTESTOLARA MARUZ KALIYOR
Macron, geride kalan dönemde de birçok kez benzer şekilde protesto edilmişti. Fransız Cumhurbaşkanı'na ikinci kez seçildiğinde domates fırlatılmıştı.
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