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Fransa'da protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Fransa’da protestocu Cumhurbaşkanı Macron’a tokat attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini protesto eden bir kadının tokatlı saldırısına maruz kaldı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından hemen etkisiz hale getirildi.

Siyasal gelişmeler nedeniyle ülkesinde hedef tahtasına konan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı.

MACRON'A SOKAK ORTASINDA TOKAT ATTI

Bir kadın protestocu, yanına yaklaştığı Macron'a aniden tokat attı.

KORUMALARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Savrulan Fransa Cumhurbaşkanı'na korumaları yardım ederken, tokat atan kadına da anında müdahale ettiler.

SIK SIK BU TİP PROTESTOLARA MARUZ KALIYOR

Macron, geride kalan dönemde de birçok kez benzer şekilde protesto edilmişti. Fransız Cumhurbaşkanı'na ikinci kez seçildiğinde domates fırlatılmıştı.

Fransa’da protestocu Macron’a tokat attı FRANSA'DA PROTESTOCU MACRON'A TOKAT ATTI

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