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Son dakika: Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralı var mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Son dakika: Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralı var mı?

Son dakika haberleri... Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Mie eyaleti açıkları olan deprem hakkında açıklama yaptı. Japonya'daki korkutan depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Japonya'da merkez üssü Mie eyaleti açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riski oluşmazken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Japonya'da merkez üssü ülkenin Mie eyaleti açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 17.09'da kaydedilen depremin 350 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Tokyo, Fukushima ve Ibaraki dahil birçok eyalette hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı bildirilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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