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Avustralya'da feci kaza! Yük treni raydan çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Avustralya’da feci kaza! Yük treni raydan çıktı

Avustralya'da Geelong kentinin batısında, bir yük treninin raydan çıkması sonucunda 16 vagonunun yola savrulduğu bildirildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın, kara ve demir yolu tedarik zincirlerinde daha fazla aksamalara yol açmasından endişe ediliyor.

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