TAKSİM BEYOĞLU PATLAMA | İstiklal Caddesi ne oldu? Taksim’de bomba mı patladı? Ölü ve Yaralı var mı? PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ

FUAT OKTAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Patlama hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 2'si ağır 81 yaralımız bulunuyor. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı sorulacaktır. " dedi.

EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen "Patlama" olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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"6 KİŞİ ÖLDÜ 53 KİŞİ DE YARALANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında 4 kişinin olay yerinde 2 kişinin ise hastanede vefat ettiğini yaralı sayısının ise 53 olduğunu aktardı.