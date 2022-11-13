TAKSİM BEYOĞLU PATLAMA | İstiklal Caddesi ne oldu? Taksim'de bomba mı patladı? Ölü ve Yaralı var mı? PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ
Taksim Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın sonucunda olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 6 ölü ve 53 yaralı olduğu öğrenildi. Patlamanın bulunduğu bölgeye polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak İstiklal Caddesi'ne girişleri yasakladı. Peki Taksim Beyoğlu'nda bomba mı patladı? İstiklal Caddesi ne oldu? Taksim'de bomba mı patladı? Ölü ve yaralı var mı? İşte patlama anı...
Taksim Beyoğlu'nda 13 Kasım'da patlama meydana geldi. Konuya ilişkin detaylar araştırılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı ve ölü sayısı araştırılıyor. Peki İstiklal Caddesi ne oldu? Taksim'de bomba mı patladı? Ölü ve yaralı var mı? İşte Taksim'de meydana gelen patlama ile ilgili son dakika gelişmeleri...
İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim'deki patlama ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."
FUAT OKTAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Patlama hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 2'si ağır 81 yaralımız bulunuyor. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı sorulacaktır. " dedi.
EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen "Patlama" olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"6 KİŞİ ÖLDÜ 53 KİŞİ DE YARALANDI"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında 4 kişinin olay yerinde 2 kişinin ise hastanede vefat ettiğini yaralı sayısının ise 53 olduğunu aktardı.
TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama hakkında terör soruşturması başlatıldı.
ALTUN'DAN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ TİTİZ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMEKTE
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki patlamaya ilişkin, "Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.
Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." mesajını verdi.
Fahrettin Altun, "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." cümlelerine yer verdi.
İSTİKLAL CADDESİ'NE GİRİŞLER KAPATILDI?
Taksim Beyoğlu'nda yaşanan patlamanın henüz neden kaynaklandığı bilinmezken polis ekipleri önlem amaçlı İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışları kapattı.
TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?
Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Pazar günü olması kalabalık bir ortamda olması aklımıza istemediğimiz bazı soruların cevaplarını veriyor. Bunun bir terör olayı olduğu konusunda soru işaretleri oluşuyor. Ama net bir şey söylememek lazım." dedi.
SOSYAL MEDYADA BANT DARALMASI
Sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldı. Öte yandan patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?
Vali Yerlikaya ölenler var dedi ancak ölü ve yaralıların kimlik bilgileri henüz açıklanmadı.
RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI KARARI
RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." denildi.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
- TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatacak? 14 Kasım sağlık çalışanlarına promosyon yattı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerinde olan bir ifade değildir? KİM MİLYONER SORUSU
- 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
- ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?
- 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
- Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
- 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça hangisi olur?
- 13 bin öğrenci alınacak! POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...