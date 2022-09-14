Paşinyan'ın provokasyonu ters tepti! Rusya askeri yardımı reddedince barış istedi: Halk sokağa çıktı
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları sonrası, iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. Kışkırtmalarını daha artırmak isteyen Ermenistan, Rusya'dan askeri yardım talep etti fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu talebi reddetti. Gelişmenin ardından Erivan yönetiminin Bakü'den yeni bir barış anlaşması talep edeceği iddia edildi. Paşinyan'ın barış karşılığında 'Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıma' kararı sonrası, haberi duyan Ermenistan halkı, sokağa çıkarak Paşinyan'ı ölümle tehdit etti.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.
Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misilleme
de bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.
105 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜ
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.
Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.
Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, "Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü." ifadesini kullandı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.
RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİLER: REDDEDİLDİ
Rusya'dan askeri yardım istediklerini belirten Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini söyledi.
Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu talebi reddetti.
PAŞİNYAN ÇARK ETTİ: BARIŞ İSTİYORUM
Paşinyan, barış için Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi. "Bunun için bana hain diyecekler ama içinde bulunduğumuz durumda elimizde barış içinde yaşayacağımiz bir Ermenistan kalması için yapıyorum" diyen Paşinyan, Ermenistan halkı tarafından ölümle tehdit edildi.
PAŞİNYAN'IN KELLESİNİ İSTİYORLAR!
Sokağa çıkan binlerce Ermeni Paşinyan'ın idam edilmesini istiyor.
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