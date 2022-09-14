Paşinyan’ın provokasyonu ters tepti! Rusya askeri yardımı reddedince barış istedi: Halk sokağa çıktı

PAŞİNYAN ÇARK ETTİ: BARIŞ İSTİYORUM

Paşinyan, barış için Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi. "Bunun için bana hain diyecekler ama içinde bulunduğumuz durumda elimizde barış içinde yaşayacağımiz bir Ermenistan kalması için yapıyorum" diyen Paşinyan, Ermenistan halkı tarafından ölümle tehdit edildi.