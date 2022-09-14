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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kritik görüşme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırda Ermenistan ile meydana gelen çatışmalar sonucu 50 askerin şehit olmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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