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Ermenistan'da halk sokağa çıktı: Paşinyan'ın kellesini istiyor

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Giriş: 14.09.2022 20:56
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları sonrası, iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. Kışkırtmalarını daha artırmak isteyen Ermenistan, Rusya'dan askeri yardım talep etti fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu talebi reddetti. Gelişmenin ardından Erivan yönetiminin Bakü'den yeni bir barış anlaşması talep edeceği iddia edildi. Paşinyan'ın barış karşılığında 'Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıma' kararı sonrası, haberi duyan Ermenistan halkı, sokağa çıkarak Paşinyan'ı ölümle tehdit etti.
Ermenistan’da halk sokağa çıktı
Ermenistan'da halk sokağa çıktı
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