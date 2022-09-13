Türkiye’den Azerbaycan’a koşulsuz destek Ermenistan’a uyarı: Öz kardeşlerimizin her zaman yanındayız

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A KOŞULSUZ DESTEK, ERMENİSTAN'A NET MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, Azerbaycan'a koşulsuz destek verilirken, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi.

Bakanlık, Erivan yönetimine de mesaj vererek, "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir." ifadelerini kullandı.