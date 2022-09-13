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Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek Ermenistan'a uyarı: Öz kardeşlerimizin her zaman yanındayız

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Türkiye’den Azerbaycan’a koşulsuz destek Ermenistan’a uyarı: Öz kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan'a koşulsuz destek verilirken, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi. Bakanlık, Erivan yönetimine de mesaj vererek, "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-13 Eylül tarihleri arasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönünde gerçekleştirdiği geniş çaplı bir provokasyonları neticesinde 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan Ordusu'ndan 42, Devlet Sınır Hizmeti'nden 8 asker olmak üzere Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı 50 askerin çatışmalarda şehit olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A KOŞULSUZ DESTEK, ERMENİSTAN'A NET MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, Azerbaycan'a koşulsuz destek verilirken, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi.

Bakanlık, Erivan yönetimine de mesaj vererek, "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir." ifadelerini kullandı.

"DAİMA YANINDA OLACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz.

Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!"

Türkiye’den Ermenistan’a Azerbaycan mesajı TÜRKİYE'DEN ERMENİSTAN'A AZERBAYCAN MESAJI
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