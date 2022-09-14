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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Birliklerimize ateş açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama! Birliklerimize ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Laçin ve Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan ordusu askerlerine farklı kalibredeki silahlarla ateş açtığını duyurdu.

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