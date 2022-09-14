2023 asgari ücrette yeni düzenleme! Yasa resmen onaylandı! AB ilk adımı attı

KENDİ YETKİ ALANI OLMAYA DEVAM EDECEK

Yasaya göre, asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmaya devam edecek.

Üye ülkeler, ulusal asgari ücretleri geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan asgari ücretlerin, işçilerin insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak.