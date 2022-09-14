2023 asgari ücrette yeni düzenleme! Yasa resmen onaylandı! AB ilk adımı attı
Avrupa Parlamentosu tarafından AB ülkelerinde asgari ücretin seviyesinin yükselmesine ilişkin hazırlanan yasa onaylandı. Konuya ilişkin yeni kurallar, AB Konseyi'nin onayı sonrasında 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek. İşte detaylar...
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari ücretlerin düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi için hazırlanan yasayı onayladı.
YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, AB ülkelerinde asgari ücretlere yeni kurallar getiren yasal düzenlemeyi görüştü.
AP milletvekilleri, toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırmasını ve asgari ücretleri yükseltmeyi amaçlayan yasayı 505 "evet", 92 "hayır" ve 44 "çekimser" oyla kabul etti.
KENDİ YETKİ ALANI OLMAYA DEVAM EDECEK
Yasaya göre, asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmaya devam edecek.
Üye ülkeler, ulusal asgari ücretleri geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan asgari ücretlerin, işçilerin insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak.
TOPLU PAZARLIK YOLUYLA TEŞVİK
Ülkelerdeki asgari ücretlerin yeterlilikleri değerlendirilecek. Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti kullanılabilecek. Ücretlerin toplu pazarlık yoluyla belirlenmesi teşvik edilecek.
UYGULAMA EYLEM PLANI HAZIRLANACAK
Toplu iş sözleşmesinin çalışanların yüzde 80'inden daha azının ücretlerini belirlediği ülkelerde, toplu iş sözleşmesi uygulamasını yaygınlaştırmak üzere eylem planları hazırlanacak.
AB ülkeleri, kötüye kullanılabilen taşeronluk, serbest meslek ve kayıt dışı fazla mesai gibi faaliyetleri sıkı biçimde kontrol edecek ve bunlara karşı yaptırım sistemi kuracak.
Ücretlerin sadece toplu iş sözleşmeleri yoluyla belirlendiği AB ülkeleri bu kurallardan muaf olacak.
2 YILLIK GEÇİŞ SÜRESİ
Yeni kurallar, AB Konseyi'nin onayı sonrasında 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek. AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor.
Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.
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