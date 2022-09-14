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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıkladı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, istifa edeceğini açıkladı. Andersson, karara gerekçe olarak, 'aşırı sağ bloğun seçimi kazanma yolunda görünmesini' gösterdi.

İsveç'in Sosyal Demokrat Başbakanı Magdalena Andersson, bugün gerçekleştirilen seçim turunda yenilgiyi kabul ederek, dört partili sağ muhalefet bloğun zaferini ilan etti.

ANDERSSON: "1-2 KOLTUKLA KAYBETTİK"

Andersson düzenlediği basın toplantısında, "Parlamentoda bir ya da iki koltuk avantajına sahipler. Az bir çoğunluk ama çoğunluk." dedi.

Andersson, yarın başbakanlık görevinden istifa edeceğini bildirdi.

İSVEÇ'TEKİ HÜKÜMET KURMA ÇABALARI

Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerden yüzde 30,5 oy ile birinci parti çıkmasına rağmen sol blok olarak, sağ bloktan 1 eksik milletvekili çıkarmaları hükümet kurma işini zorlaştırıyor.

Aşırı sağcı SD ile hükümet kurmamak için bu seçimde sol blok içinde yer alan Merkez Partisi lideri Annie Lööf'de, Sosyal Demokrat Parti ile hükümet kurup diğerlerinin de kendilerini dışarıdan desteklemesini istedi. Lööf, sağ blokun lokomotif partisi ılımlı Muhafazakar Parti ve Sosyal Demokrat Parti ile geniş gövdeli bir hükümet kurulabileceği sinyalini de verdi.

Bugünkü sonuçlar resmileştikten sonra rutin hükümet kurma görüşmelerinin başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İsveç Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladıktan hemen sonra Meclis Başkanı seçilecek. Seçilen başkanın hükümet kurma görevini ilk olarak seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'sine vermesi bekleniyor.

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