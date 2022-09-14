İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa edeceğini açıkladı

İSVEÇ'TEKİ HÜKÜMET KURMA ÇABALARI

Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerden yüzde 30,5 oy ile birinci parti çıkmasına rağmen sol blok olarak, sağ bloktan 1 eksik milletvekili çıkarmaları hükümet kurma işini zorlaştırıyor.

Aşırı sağcı SD ile hükümet kurmamak için bu seçimde sol blok içinde yer alan Merkez Partisi lideri Annie Lööf'de, Sosyal Demokrat Parti ile hükümet kurup diğerlerinin de kendilerini dışarıdan desteklemesini istedi. Lööf, sağ blokun lokomotif partisi ılımlı Muhafazakar Parti ve Sosyal Demokrat Parti ile geniş gövdeli bir hükümet kurulabileceği sinyalini de verdi.