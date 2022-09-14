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İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga'dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga’dan enerji krizine bir garip çözüm: Birlikte duş alın

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası Rusya'nın Avrupa'ya enerji konusunda uyguladığı kısıtlama sonrası Avrupa kışı soğukta geçirmeye hazırlanıyor. Daha önce enerji tasarrufu yapmayanın hapse gireceği, evini 19 derecenin üstünde sıcaklıkla ısıtanları şikayet edenlere ödül verileceği açıklanan İsviçre'de yeni önlem sosyal medyayı salladı. İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga tasarruf için vatandaşlara "Birlikte duş alın" çağrısında bulundu.

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