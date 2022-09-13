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Enerji krizi Fransa'daki Eyfel Kulesi'ni de vurdu! Karanlığa gömülecek...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Enerji krizi Fransa’daki Eyfel Kulesi’ni de vurdu! Karanlığa gömülecek...

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası Rusya'nın Avrupa'ya enerji konusunda uyguladığı kısıtlama yeni bir kriz doğurdu. Avrupa ülkeleri gaz sıkıntısı yaşamamak adına kısıntılara başlarken Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıklarının bir saat önceden kapatılmasına karar verildi.

Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrası, batının yaptırımlarına cevap olarak doğal gaz aktarımını kısıtlaması Avrupa'da enerji krizi başlattı. Ülkeler, gaz sıkıntısı yaşamamak için çeşitli kemer sıkma politikaları devreye aldı.

BİR SAAT ÖNCE KAPATILACAK

Son olarak Paris Belediye Başkanlığı'nın, Eyfel Kulesi'nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa'da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.

ŞEHRİN AYDINLATILMASI AZALTILACAK

Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00'e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.

Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.

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