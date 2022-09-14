5 milyon kişi takip etti! Kraliçe’nin son hava yolculuğu izlenme rekoru kırdı





Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube'dan canlı takip etti.

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