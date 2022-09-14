AB mahkemesi Google’nın cezasını kesti! 4 milyar avro ödeyecekler

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti.

Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı.

Karar sonrası dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB'NİN DİĞER CEZALARI

Google, arama motoruyla kendi "alışveriş" hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2017 yılında da AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar avroluk para cezasına çarptırılmıştı.

AB, Google'a, 2019 yılında ise "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

Böylece AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmiş oldu.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Firmalar, cezalara AB mahkemelerinde itiraz edebiliyor.