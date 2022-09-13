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Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles'ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdar oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. Kraliçe'nin cenaze töreni ile Charles'in gelecek yıl yapılması beklenen taç giyme töreninin maliyetinin 128 milyon TL'ye ulaşacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 11:53
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Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles’ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu

19 Eylül'de Kraliçe için yapılacak tören, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.

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Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles’ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu

İngiltere'deki devlet cenazeleri, katı protokol kurallarına uyacak şekilde düzenlenir ve ulusal öneme sahip bir kişiyi onurlandırmak için de halka açık yapılır.

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Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles’ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu

Peki, altın görünümlü arabalar, binlerce görevlinin katıldığı törenin maliyeti ne kadar?

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Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles’ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu

Evening Standart bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı. Gazetede yer alan haberde, Kraliçe'nin annnesinin 2002'deki cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon pounda mal olduğu, Prenses Diana'nın 1997'deki cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon pound arasında gideri olduğu bildirildi.

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Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles’ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu

Cenaze masrafları, resmi tatiller ve gelecek yıl Kral III. Charles'ın taç giyme töreni ile Kraliçe'nin ölümü Birleşik Krallık ekonomisine milyonlarca pounda mal olacak. Avam Kamarası belgelerine göre, Kraliçenin annesinin cenaze düzenlemeleri toplamda 5,4 milyon pounddan fazlaya mal oldu, sadece polis ekiplerinin maliyeti 4,3 milyon pounda ulaştı.