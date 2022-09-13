Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles’ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu

Evening Standart bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı. Gazetede yer alan haberde, Kraliçe'nin annnesinin 2002'deki cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon pounda mal olduğu, Prenses Diana'nın 1997'deki cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon pound arasında gideri olduğu bildirildi.

