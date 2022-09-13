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Kraliçe Elizabeth ile Kral Charles'ın taç giyme töreni maliyeti belli oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdar oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. Kraliçe'nin cenaze töreni ile Charles'in gelecek yıl yapılması beklenen taç giyme töreninin maliyetinin 128 milyon TL'ye ulaşacağı belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:53Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 11:53