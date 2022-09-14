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Avrupa'da enerji krizi! İspanya ve Portekiz ortak çözüm arıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Avrupa’da enerji krizi! İspanya ve Portekiz ortak çözüm arıyor

İspanya ve Portekiz'in dışişleri ve savunma bakanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizini görüştü. Portekizli ve İspanyol bakanlar ayrıca, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya yönelik yardımların artarak devam etmesi, AB içindeki sorunlara ortak çözüm önerileri getirilmesi konusunda ve Sahra başta olmak üzere Afrika ile Hint-Pasifik bölgelerinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

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