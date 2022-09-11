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300 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde dikkat çeken kurşun tabut detayı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı. 19 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek olan Kraliçe'nin ise 300 yılın ardından bir ilk olarak Londra'daki Westminister Abbey'de defnedileceği ifade edildi. Kraliçe'nin niçin kurşun bir tabuta gömüleceği de merak konusu oldu. İşte Kraliçe'nin cenazesinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 17:01
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300 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde dikkat çeken kurşun tabut detayı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi, Londra'da düzenlenecek cenaze töreni öncesinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülmek Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı.

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300 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde dikkat çeken kurşun tabut detayı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin yer aldığı konvoy, perşembe günü hayatını kaybettiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden başkent Edinburgh'a götürülmek üzere Türkiye saati ile 12.00'de yola çıktı. Kraliçe II. Elizabet'in kızı Prenses Anne'nin aracı da cenaze aracının arkasında yer aldı.

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300 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde dikkat çeken kurşun tabut detayı

İskoçya halkı Kraliçe'ye saygılarını sunmak için cenaze kortejinin geçtiği güzergahta yer alan sokakları doldurdu. Ballater ve Aboyne'den geçen cenaze kortejinin rotasında Banchory, Peterculter, Aberdeen, Porthleven, Stonehaven, Brechin, Dundee ve Perth'in yer alıyor.

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300 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde dikkat çeken kurşun tabut detayı

Yaklaşık 6 saat sürmesi beklenen yolculuğun 18.00'de Holyroodhouse Sarayı'nda sona ermesi bekleniyor. Cenazenin pazartesi günü halka açılması, salı günü ise kızı Prenses Anne'in refakatinde uçakla Londra'ya hareket etmesi planlanıyor.

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300 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde dikkat çeken kurşun tabut detayı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon Kraliçe'nin cenazesinin Balmoral'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü ve dokunaklı bir anda Majesteleri Kraliçe, Balmoral'dan son kez ayrılıyor. Bugün Edinburgh'a yaptığı yolculukta İskoçya olağanüstü saygılarını sunacak" ifadelerini kullandı.