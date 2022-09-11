300 yıl sonra bir ilk! Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde dikkat çeken kurşun tabut detayı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı. 19 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek olan Kraliçe'nin ise 300 yılın ardından bir ilk olarak Londra'daki Westminister Abbey'de defnedileceği ifade edildi. Kraliçe'nin niçin kurşun bir tabuta gömüleceği de merak konusu oldu. İşte Kraliçe'nin cenazesinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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