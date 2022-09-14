Kraliçe Elizabeth'in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin Kraliçesi II. Elizabeth 1986 yılında Avustralya'yı ziyaret etmişti. Kraliçe'nin bu ziyarette Sidney Belediye Başkanı için yazıp mühürlediği mektup ise özel bir fanusta saklanıyor ve 2085 yılına kadar açılması yasak. Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth, taç giyme töreninde mücevherlerle parıldayan bir taç giydi ve dünyanın en büyük beyaz elmasını taşıyan bir asa kullandı. Ancak bir kraliyet uzmanı, cenazesinde sadece iki parça mücevherle gömülmeyi istediğini öne sürdü. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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