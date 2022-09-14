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Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth'in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

Kraliçe Elizabeth'in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin Kraliçesi II. Elizabeth 1986 yılında Avustralya'yı ziyaret etmişti. Kraliçe'nin bu ziyarette Sidney Belediye Başkanı için yazıp mühürlediği mektup ise özel bir fanusta saklanıyor ve 2085 yılına kadar açılması yasak. Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth, taç giyme töreninde mücevherlerle parıldayan bir taç giydi ve dünyanın en büyük beyaz elmasını taşıyan bir asa kullandı. Ancak bir kraliyet uzmanı, cenazesinde sadece iki parça mücevherle gömülmeyi istediğini öne sürdü. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 14:09
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Kraliçe Elizabeth’in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi, yönetim şekli anayasal monarşi olan Avustralya'da 6 Şubat 1952 yılından bugüne dek İngiliz hükümdarlar geleneksel bir role sahip. Kraliçe II. Elizabeth de 70 yıllık hükümdarlığı boyunca Avustralya ile ilişkisini her zaman sıcak tuttu.

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Kraliçe Elizabeth’in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

Hükümetin günlük işlerine karışmayan Kraliçe, törensel ve sembolik açıdan hep önemli oldu. Söylediği her sözde, yaptığı her eylemde Birleşik Krallık Kraliçesi olarak değil, Avustralya Kraliçesi olarak konuştu ve hareket etti.

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Kraliçe Elizabeth’in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından yerine oğlu Prens Charles geçti. Geçtiğimiz günlerde krallığı ilan edilen Kral III. Charles da tıpkı Kraliçe gibi başta İngiliz Milletler Topluluğu içindeki 14 ülke dahil olmak üzere Avustralya'da da kraliyeti temsil eden yeni isim oldu.

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Kraliçe Elizabeth’in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

16 KEZ AVUSTRALYA'YA GİTTİ
Kraliçe II. Elizabeth, hükümdarlığı süresince tam 16 kez Avustralya'ya ziyarette bulundu.

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Kraliçe Elizabeth’in sır dolu mektubu: 2085 yılında açılacak | 2 eşya ile birlikte gömülecek

MEKTUP BU BİNADA KORUNUYOR

16 ziyaretten 14'ü Canberra'ya yapan Kraliçe, Avustralya'ya en son 2011 yılında eşi Prens Philip ile gitti. Kraliçe'nin 2011 yılındaki ziyaretinin sebebi büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın adını alan ve şehrin kalbinde yer alan Sidney'in en ünlü yapılarından Kraliçe Victoria Binası'nın restorasyon sonrası açılışını yapmaktı. Bu binanın bir diğer önemi de Kraliçe'nin 1986'da yaptığı ziyarette geleceğe bir not olarak bıraktığı mektubun burada muhafaza edilmesi.