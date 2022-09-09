09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

Buckingham Sarayı, İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarının ölümünü ilan etti. Kraliçe 2. Elizabeth, dün akşam saat 18.30'da Balmoral'daki ikametgahında 96 yaşında hayatını kaybetti. Tüm dünya o andan beri kraliçenin ölümünü konuşadursun Avustralyalı bir doktorun İngiliz basınına yaptığı açıklama büyük ses getirdi.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:41
  • 1
  • 13
Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

Salı günü saat 13:00'te Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kraliçe bugün Saygıdeğer Elizabeth Truss'ı kabul etti ve ondan yeni bir yönetim kurmasını istedi. Bayan Truss, Majestelerinin teklifini kabul etti ve Başbakan ve Hazine'nin Birinci Lordu olarak atanması üzerine el öptü." dendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

Bu resmi açıklama 'el öptü' ifadesini içerse de kraliyette, eski çağlarda kalan, el öpmenin yerini çoktan modern bir el sıkışma almıştı…

  • 3
  • 13
Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

NEDEN EN KRİTİK GÜNLERDE LONDRA'DA DEĞİLDİ?

İngiltere'nin geleceğini belirleyecek bu kritik görüşme Balmoral'ın birbiriyle uyumlu yeşil kanepeler, yaprak desenli kumaş sandalye, şöminesinde açık ateş ve duvarlarında at temalı antika tablolar bulunan yeşil halı kaplı 'Çizim Odasında' gerçekleşti.

  • 4
  • 13
Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

Kraliçe normalde ağustos ve eylül aylarını, çeşitli aşamalarda diğer aile üyelerinin katıldığı bu İskoçya inzivasında geçirir. Prens William ve Kate ve çocukları, dokuz yaşındaki Prens George, yedi yaşındaki Prenses Charlotte ve dört yaşındaki Prens Louis, onu bu yıl Balmoral Kalesi'nde görmeye gelenler arasındaydı.

  • 5
  • 13
Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

Kraliçe, Liz Truss'u İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda karşılarken bir bastondan yardım aldı. Üstelik bu bastonlu hali onun hayattaki son fotoğrafı olarak da tarihteki yerini aldı.

Bu aynı zamanda 21 Temmuz'da yaz tatili için malikaneye gelirken görüldüğünden beri ilk kez fotoğraflanışıydı.