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Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı
Buckingham Sarayı, İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarının ölümünü ilan etti. Kraliçe 2. Elizabeth, dün akşam saat 18.30'da Balmoral'daki ikametgahında 96 yaşında hayatını kaybetti. Tüm dünya o andan beri kraliçenin ölümünü konuşadursun Avustralyalı bir doktorun İngiliz basınına yaptığı açıklama büyük ses getirdi.