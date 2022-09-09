Kraliçe Elizabeth öleceğini biliyor muydu? Doktorlardan dikkat çeken sözler: Cesur görünmeye çalıştı

Kraliçe normalde ağustos ve eylül aylarını, çeşitli aşamalarda diğer aile üyelerinin katıldığı bu İskoçya inzivasında geçirir. Prens William ve Kate ve çocukları, dokuz yaşındaki Prens George, yedi yaşındaki Prenses Charlotte ve dört yaşındaki Prens Louis, onu bu yıl Balmoral Kalesi'nde görmeye gelenler arasındaydı.