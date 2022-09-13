Azerbaycan'dan SON DAKİKA Ermenistan açıklaması
Son dakika dünya haberleri | Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca top ateşi açıldığını duyurdu. AA'nın geçtiği son bilgiye göre; Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu.
Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denildi.
Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.
50 ASKER ŞEHİT OLDU
AA'nın geçtiği son bilgiye göre; Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.
"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.
ALİYEV, KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ilgili raporların sunulduğu toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi.
Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'ın siyasi liderliğine ait olduğuna dikkat çekilen toplantıda, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'DEN "GERİLİM" AÇIKLAMASI
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün olmadığını söyledi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bölgede gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Reisi, "Kafkas bölgesi özel koşullardan geçiyor ve ne yazık ki bu bölgeye barış henüz dönmedi. Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok." dedi.
Reisi, "Üçlü ateşkes bildirisini imzalayan ülkeler, söz konusu bildirinin hükümlerine bağlı kalmalı ve bölgede gerilim yaratacak her türlü eylemden kaçınmalıdırlar. Kafkas bölgesinin güvenliği İran için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Tahran ve Erivan arasındaki genişleyen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ermenistan, İran ile her alanda ilişkilerini derinleştirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.
İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in bölgedeki varlığının rahatsızlık verdiğini ve bölge güvenliğini tehdit ettiğini sözlerine ekledi.
ÇATIŞMANIN GEÇMİŞİ
Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.
Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.
BAKAN AKAR, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, dün gece meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Bakan Akar; Ermenistan'ın saldırgan tutumu ve provokatif hareketlerine yönelik tepkisini ifade ederek, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
ERMENİSTAN ORDUSU, AZERBAYCAN SINIR MEVZİLERİNE ATEŞ AÇIYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak dün gece geç saatlerde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan sınırında mevzilenmiş Azerbaycan ordusuna yoğun ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan ordusundan kayıpların olduğu ve askeri altyapıda hasar olduğu vurgulandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde mevzilenmiş Azerbaycan ordusuna ateş açtığını belirterek Azerbaycan ordusundan kayıpların olduğunu belirtti. Askeri altyapının da hasar gördüğü vurgulanan açıklamada Azerbaycan ordusunun karşı misilleme yaparak askeri çatışmanın önlendiği ifade edildi.
AMAÇLARI İMAR ÇALIŞMASINI GECİKTİRMEK
Savunma Bakanlığı açıklamasında, Ermenistan'ın son zamanlarda söz konusu istikametlerde Azerbaycan mevzilerini düzenli olarak ateş altına almasının asıl amacının barış anlaşmasının imzalanmasını ve işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen geniş çaplı yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunun altı çizildi.
BAYRAMOV, ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISINA BİLGİ VERDİ
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried arasında konuyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık görüşmeye ilişkin açıklamasında, Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonu sonucu devam eden çatışmaların ve gerginliğin ele alındığını vurguladı.
Bakan Bayramov, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgelerinde geniş çaplı provokasyonları, aynı zamanda Azerbaycan'ın topraklarına ve egemenliğine yönelik askeri tehditleri önlemek ve askeri personelin, aynı zamanda altyapı çalışmalarında yer alan sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler hakkında Donfried'e bilgi verdi.
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