Rusya’dan Azerbaycan-Ermenistan gerginliği hakkında flaş açıklama

Durumu çözmek için Rusya'nın rolüne değinen Peskov, "Putin, sınırdaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyor ve bu çabalar devam ediyor." dedi.

Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) yardım çağrısıyla ilgili Peskov, "Şimdi daha fazlasını söylemek istemiyorum, çalışmalar, çeşitli onaylar devam ediyor. Onay süreci tamamlanmadan bir şey açıklamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.