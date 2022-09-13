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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik hakkında görüştü.

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