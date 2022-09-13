Kremlin Erdoğan-Putin görüşmesinin detaylarını duyurdu
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmenin detaylarını paylaştı. Başta ekonomi olmak üzere çok sayıda konuyu istişare edeceklerini söyleyen Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye’nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant’taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz’da Soçi’de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak.” diye konuştu.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in 15-16 Eylül'de düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirve Toplantısı için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gerçekleştireceği ziyarete ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN OLUMLU ROL OYNADIĞI ÇOK SAYIDA KONU VAR"
Putin'in zirve kapsamında Başkan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini anlatan Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye'nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant'taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz'da Soçi'de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak." diye konuştu.
ÇİN DE MASADA OLACAK
Zirve kapsamında Putin'le Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında da bir görüşme yapılacağını anlatan Uşakov, şu bilgileri verdi:
"Çin'in Ukrayna konusundaki yaklaşımı dengeli, Rusya'nın özel askeri operasyonu başlatma konusundaki mecburiyetinin nedenlerini anlıyor. Doğal olarak, liderler, ikili stratejik ortaklık içindeki eşi benzeri görülmemiş düzeydeki güvene ilişkin olumlu bir değerlendirme yapacaklardır."
AZEYBAYCAN, İRAN VE TÜRKMENİSTAN HEYETLERİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK
Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin de hızla geliştiğine işaret eden Uşakov, "Hindistan'la ilişkilerimiz gelişiyor, ticaretimiz bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 arttı." ifadesini kullandı.
Uşakov, Putin'in zirve kapsamında, Hindistan, Kırgızistan, Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Pakistan liderleriyle de görüşeceğini söyledi.
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