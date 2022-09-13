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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu Meis Adası kışkırtması! Kaş'ın karşısındaki adaya gitti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu Meis Adası kışkırtması! Kaş’ın karşısındaki adaya gitti

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kalkıştığı kışkırtmalar devam ediyor. Türk F-16'larına atılan radar kilidi ve Çanakkale açıklarında Türk gemisine yapılan saldırı sonrası bir skandal da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'dan geldi. Sakelaropulu, Antalya'nın Kaş ilçesi karşısında bulunan Meis Adası'na ziyaret.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'nın İtalyan yönetiminden ayırılışının 79. yıl dönümü vesilesiyle adayı ziyaret etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'nı ziyaret etti.

Sakelaropulu, Ada'da yaptığı açıklamada, "Meis'in kurtuluşunun 79'uncu yıl dönümünü kutluyoruz ve adalılarımızın mücadelelerini ve özverilerini saygıyla anıyoruz." dedi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka saygı çerçevesinde komşularıyla yapıcı ilişkiler arzuladığını ileri süren Sakelaropulu, Yunanistan'ın, gerekmesi halinde, ulusal bütünlüğünü ve egemenlik haklarını da koruyacağını söyledi.

Doğu Ege bölgesinde yer alan, içerisinde Meis'in de bulunduğu Oniki Ada 1912 Trablusgarp Savaşı'nın ardından imzalanan Uşi Antlaşması ile İtalya'ya devredilmiş ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması'na kadar İtalya'nın egemenliğinde kalmıştı.

İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda kaybeden tarafta yer alması nedeniyle 10 Şubat 1947'de müttefik ülkelerle İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması ile bu adalar Yunanistan'a devredilmişti.

EGE'DE YUNAN TACİZİ

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldığını açıkladı.

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Gelişme sonrasında olay mahaline güvenlik botlarının sevk edildiğini açıklayan komutanlık, Yunan unsurlarının bölgeyi süratle terk ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

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CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

TÜRKİYE İZAHAT İSTEDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara ve Atina'da girişimlerde bulunuldu. Olay protesto edilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.

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