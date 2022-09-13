Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu Meis Adası kışkırtması! Kaş’ın karşısındaki adaya gitti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

TÜRKİYE İZAHAT İSTEDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara ve Atina'da girişimlerde bulunuldu. Olay protesto edilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.