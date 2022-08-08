Azerbaycan Ermenistan hattında neler oluyor? Ermeni tarafından mevzilere ateş açıldı
Son dakika haberi...Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Azerbaycan ordusu mevzilerine Ermeni silahlı birliklerince 10 kez ateş açıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer, Karakilise ve Gorus illerindeki Ermenistan mevzilerinden 6 kez ateş altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun Kelbecer, Goranboy ve Fuzuli illeri istikametindeki mevzilerine aralıklarla keskin nişancı silahı ve farklı kalibreli silahlarla da 4 kez ateş edildiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı olmadığı vurgulanan açıklamada, açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, son dönemde hem sınırda hem de Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yaşanan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşure günü sular zemzem mi akar? Aşure günü suların zemzem akması nedir, ne anlama gelir?
- Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? Kolay aşure tarifi
- Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?
- LGS 2. nakil sonuçları sorgulama: 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? MEB duyurdu
- Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS 2022 erken açıklanır mı?
- LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercih nakil sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları başladı mı? İşte şartlar...
- Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2022? Aşure Günü kaç gün sürecek?
- EYT kapsamayana prim formülü yolda! Gün sayan EYT'liler için prim şartı olmadan 48,49,51 yaşında emeklilik! 3600 günle yaş şartı...
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...