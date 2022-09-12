Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine bakın ne dedi
Ege ve Akdeniz’de başta ABD ve Fransa’yı arkasına alan Yunanistan’ın şımarık Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda görüştü. Görüşme sonrası Türkiye’yi alçak sözlerle hedef alan Miçotakis, Başkan Erdoğan’ın Yunanistan’ı kast ederek “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine karşı tehditler savurma cüretini gösterdi. İşte o açıklamalar...
Yunanistan'ın haddi bilmez Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bu kez soluğu Fransa'da aldı.
Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Miçotakis'in yüz yüze görüşmesinde korkulu günlerden geçen Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı panik ataklarala tahriki bir kez daha gündem oldu.
MİÇO MESELEYE ENERJİ MESELESİNDEN GİRDİ
Macron, Miçotakis'i Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkileri, Avrupa Birliği'nin (AB) takvimini, jeopolitik bağlamı ve enerji meselesini ele alacaklarını belirtti.
YUNANİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINLARI
Fransa'nın yaz aylarında karşı karşıya kaldığı orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'ın desteğinden ötürü teşekkür eden Macron, bu dayanışmayı unutmayacaklarını söyledi.
MACRON'DAN "GÜVENLİK" MESAJI
Macron, geçen yıl Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığa ilişkin varılan anlaşmaya atıfta bulunarak, bu ortaklığı yaşatarak AB'nin egemenliği ve ortak çıkar bölgelerinin güvenliği, istikrar ve refahı için çalıştıklarını savundu.
MACRON TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALARAK PASI MİÇOTAKİS'E VERDİ
Avrupa kıtasındaki durum göz önünde bulundurulduğunda dış politika, savunma sanayisi ve askeri alanlardaki stratejik konularda, Fransa ve Yunanistan'ın iş birliği ve dayanışmasının, bugün daha büyük değer taşıdığını kaydeden Macron, "Provokasyonlar tekrarlanmış ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan kabul edilemez açıklamalarda (bulunulmuşken), daha önce Dışişleri Bakanımıza bunu (söyleme) fırsatım olduğu gibi, burada net ve kararlı şekilde tam desteğimizi söylemek istiyorum." dedi.
MACRON YUNANİSTAN'A ARKA ÇIKTI
Macron, bu stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiği ve daha da ileriye gideceğini belirterek "Bu nedenle özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceğiz ve size (Yunanistan'a) karşı kargaşaya da (izin vermeyeceğiz)." ifadesini kullandı.
Macron, Miçotakis'le birlikte, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Ukrayna'ya destek ve bu ülkenin yeniden inşası, nükleer güvenliğin yanı sıra küresel gıda krizini de görüşeceklerini söyledi.
Karadan ve nehirden "dayanışma yollarıyla" ihraç edilen Ukrayna tahılına atıfta bulunan Macron, "Burada şunu söylemek istiyorum, deniz yolları hakkında ne denilirse denilsin, bu 'dayanışma yolları' şimdiye kadar Ukrayna'dan en fazla hububat ihraç edilmesini sağlayan (yollar)." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "BİR GECE ANSIZIN" SÖZLERİNE KÜSTAH YANIT: BEKLİYORUZ…
Görüşme sonrası Türkiye'yi alçak sözlerle hedef alan Miçotakis, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı kast ederek "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı tehditler savurma cüretini gösterdi.
MİÇO, S-300 VE GEMİYE SALDIRIYI UNUTTU!
S-300 ile Türk jetlerini kilitleme ve son olarak Ege'de "Anatolian" Ro-Ro gemisine yapılan tahrik ateşi olayıyla ile kendi aymazlığını ispatlayan Yunan Başbakan Miçotakis ise Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia ederek, "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda." diye konuştu.
BİR İLERİ BİR GERİ YAPTI VE "DİYALOG" DEDİ
Türkiye'nin defalarca dost bir şekilde gösterdiği tavrı perdeleyen Yunanistan'ın caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra, bir iş birliği gücü de olduğunu ileri süren Miçotakis, "Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil." dedi.
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