Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine bakın ne dedi

MACRON YUNANİSTAN'A ARKA ÇIKTI



Macron, bu stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiği ve daha da ileriye gideceğini belirterek "Bu nedenle özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceğiz ve size (Yunanistan'a) karşı kargaşaya da (izin vermeyeceğiz)." ifadesini kullandı.

Macron, Miçotakis'le birlikte, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Ukrayna'ya destek ve bu ülkenin yeniden inşası, nükleer güvenliğin yanı sıra küresel gıda krizini de görüşeceklerini söyledi.