13 Eylül 2022, Salı
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Azerbaycan-Ermenistan gerilimi alevlendi! Sınırda çatışmalar başladı: İki taraftan da kayıplar var
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, gerilimin başlama sebebinin Ermeni askerlerin sınıra mayın döşemesi olduğunu vurguladı. Şahbazlı, Azerbaycan ordusunun derhal 'intikam' operasyonu başlattığını ve Ermenistan güçlerine ait 2 adet S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı. A News Haber ve Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ilk bilgilere göre, 45 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.