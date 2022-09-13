13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan-Ermenistan gerilimi alevlendi! Sınırda çatışmalar başladı: İki taraftan da kayıplar var

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi alevlendi! Sınırda çatışmalar başladı: İki taraftan da kayıplar var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2022 01:39
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, gerilimin başlama sebebinin Ermeni askerlerin sınıra mayın döşemesi olduğunu vurguladı. Şahbazlı, Azerbaycan ordusunun derhal 'intikam' operasyonu başlattığını ve Ermenistan güçlerine ait 2 adet S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı. A News Haber ve Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ilk bilgilere göre, 45 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan: Ermenistan ile çatışmalar başladı
Azerbaycan: Ermenistan ile çatışmalar başladı
AK Parti’den CHP’ye İmamoğlu göndermesi
AK Parti'den CHP'ye İmamoğlu göndermesi
“Öğretmen atamaması” açıklaması
“Öğretmen atamaması” açıklaması
CHP’li Balyalı Osmanlı’ya kin kustu
CHP'li Balyalı Osmanlı’ya kin kustu
Şehit cenazesinde CHP’ye tepki
Şehit cenazesinde CHP'ye tepki
Tunç Soyer’den Osmanlı sonrası bir hakaret de Sultan Vahdettin’e!
Tunç Soyer'den Osmanlı sonrası bir hakaret de Sultan Vahdettin'e!
Soyer ve Yunanistan’a tepki
Soyer ve Yunanistan'a tepki
Yunanistan provokasyonlarını neden artırdı?
Yunanistan provokasyonlarını neden artırdı?
Tunç Soyer Osmanlı nefretini tekrarladı!
Tunç Soyer Osmanlı nefretini tekrarladı!
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na gönderme
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Türkiye şehitlerini uğurladı!
Türkiye şehitlerini uğurladı!
Bakan Akar’dan flaş açıklamalar
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster