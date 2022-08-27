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Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi! Azeri askerlerden Ermenistan'a mesaj: Türk'ün gücünü gördünüz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi! Azeri askerlerden Ermenistan’a mesaj: Türk’ün gücünü gördünüz

Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini geri aldı. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte cebinden çıkardığı Türk bayrağını açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber" dedi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı. Bölgede düzenlenen operasyon kapsamında Azerbaycan'ın Sus ve Zabuh köyleri de kontrol altına alındı.

Azerbaycan Özel kuvvetler personeli bölgede cebinden çıkardığı Türk bayrağı açarak şunları söyledi:

"Laçın bizdedir. Bayrağımızı astık. Cebimizde Kur'an'ımız ve bayrağımız var. Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber."

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Azerbaycan askerinin tüyleri diken diken eden sözleri büyük beğeni topladı.

LAÇIN'DA 30 YIL SONRA EZAN SESİ YÜKSELDİ
Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992'de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu'nun kontrolü altına geçtiğini duyurmuştu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerinde yer vermişti.

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