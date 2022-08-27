Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi! Azeri askerlerden Ermenistan'a mesaj: Türk'ün gücünü gördünüz
Azerbaycan ordusu 30 yıl sonra Laçın şehrini geri aldı. Azerbaycan ordusu mensubu özel kuvvetler personeli kentte cebinden çıkardığı Türk bayrağını açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber" dedi.
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı. Bölgede düzenlenen operasyon kapsamında Azerbaycan'ın Sus ve Zabuh köyleri de kontrol altına alındı.
Azerbaycan Özel kuvvetler personeli bölgede cebinden çıkardığı Türk bayrağı açarak şunları söyledi:
"Laçın bizdedir. Bayrağımızı astık. Cebimizde Kur'an'ımız ve bayrağımız var. Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu ekber."
O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Azerbaycan askerinin tüyleri diken diken eden sözleri büyük beğeni topladı.
LAÇIN'DA 30 YIL SONRA EZAN SESİ YÜKSELDİ
Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992'de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu'nun kontrolü altına geçtiğini duyurmuştu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerinde yer vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkçede hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?
- 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?
- Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olunabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?
- Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?
- Hangi ülkenin 1943-1946 arasındaki kralı, 2001-2005 arasında o ülkenin başbakanı olmuştur?
- 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?
- Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...
- Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?
- Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...