Türkiye’yi provoke eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis müttefik yarışında! ABD ve Fransa’yı işaret etti

Arap dünyasından Asya'ya; hatta Afrika ve en bilinen haliyle Batı'ya kadar geniş bir müttefik ağlarının olduğunu belirten Miçotakis, "Bunlar arasında elbette ki en önemlisi stratejik savunmalar yaptığımız Fransa ile ABD" sözlerine yer verdi.