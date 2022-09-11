HaberlerGaleriYunanistan'da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis'ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor
Yunanistan'da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis'ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor
Bozcaada açıklarında Türk gemisine açılan Yunan ateşi ve NATO görevi yürüten Türk F-16'larına atılan radar kilidi sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon daha da yükseldi. Yaptığı konuşmalarla Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geri adım geldi.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:43Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 16:43