11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunanistan'da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis'ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor

Yunanistan'da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis'ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor

Bozcaada açıklarında Türk gemisine açılan Yunan ateşi ve NATO görevi yürüten Türk F-16'larına atılan radar kilidi sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon daha da yükseldi. Yaptığı konuşmalarla Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geri adım geldi.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 16:43
  • 1
  • 10
Yunanistan’da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis’ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor

Çanakkale Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından taciz ateşi açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yunanistan’da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis’ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor

Geçtiğimiz haftalarda NATO görevi yürüten Türk F-16'larını Yunan tarafının taciz etmesi sonucu Türkiye ile Yunanistan arasında zaten gergin olan ipler iyice gerildi. Atina yönetiminden gelen peş peşe açıklamalar da bu gerilimi tırmandırmaya yönelik oldu.

  • 3
  • 10
Yunanistan’da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis’ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor

Taraflar arasındaki çekişme devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ise jet hızıyla bir geri adım geldi. Düzenlediği bir basın toplantısında flaş açıklamalarda bulunan Miçotakis, Başkan Erdoğan'la görüşme için müsait olduğunu belirterek, "Onunla uygun bir zaman olursa görüşmeye hazırım" ifadelerine yer verdi.

  • 4
  • 10
Yunanistan’da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis’ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor

Türkiye ile gerilim istemeyeceğini belirten Miçotakis, "Türkiye gerçeği çarpıtıyor, gerilime yönelmemeleri gerekiyor. Ben iletişim yolunu kapatmadım" dedi.

  • 5
  • 10
Yunanistan’da korku baş gösterdi! Kiriakos Miçotakis’ten geri adım | Başkan Erdoğan ile konuşmayı umuyor

Ancak Miçotakis silahlanmaya devam edeceklerinin de altını çizerek, "Yunan adaları Türkiye için bir tehdit değil, ancak Türkiye adalar için bir tehdit. Bu nedenle adaları silahlı kuvvetlerle donatmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.