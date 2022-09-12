Biden ABD’deki havalimanlarından şikayetçi: İlk 25’te bile değiliz

"İLK 25'TE BİLE DEĞİLİZ"

Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz." ifadesini kullandı.