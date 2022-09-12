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Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği! "Türkiye dengeleri değiştirecek" | Miçotakis geri adım attı

Ege'de Türkiye'ye yönelik hava ve denizde tacizlerini yoğunlaştıran, Girit'te konuşlu S-300 sistemini aktive ederek, Türk F-16'larına radar kilidi atan Yunanistan gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'den ise çok sert tepki gelmişti. Türkiye'ye yönelik provokatif söylemlerini sürdüren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün jet hızıyla bir geri adım attı. Miçotakis, Türkiye ile diyaloğa her zaman açık olduğunu ifade etti. Öte yandan Yunan basını bu kez de Türkiye'nin Libya ve Mısır ile ilişkilerini mercek altına aldı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.09.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 10:59
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Yunanistan’da Doğu Akdeniz paniği! Türkiye dengeleri değiştirecek | Miçotakis geri adım attı

Yunanistan, son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını artırmış, Türkiye'den ise çok sert tepki gelmişti. İki ülke arasında gerilim sürerken, Miçotakis dün geri adım attı ve "Türkiye ile iletişim kanallarının da her zaman açık olmasını isteyeceğiz." dedi.

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Yunanistan’da Doğu Akdeniz paniği! Türkiye dengeleri değiştirecek | Miçotakis geri adım attı

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakatın Atina'da olumsuz etki yarattığını belirten Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Libya'da aktif olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Yunanistan’da Doğu Akdeniz paniği! Türkiye dengeleri değiştirecek | Miçotakis geri adım attı

Öte yandan Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi de Yunan basınında endişe ile takip ediliyor.

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Yunanistan’da Doğu Akdeniz paniği! Türkiye dengeleri değiştirecek | Miçotakis geri adım attı

Türkiye Libya mutabakatının Mısır için olumsuz etki yarattığını iddia eden gazete, Ankara'nın stratejik amaçla tüm araçlarını kullandığını belirtti. Atina'nın tüm tatsız durumlar için teyakkuza geçtiğini iddia etti.

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Yunanistan’da Doğu Akdeniz paniği! Türkiye dengeleri değiştirecek | Miçotakis geri adım attı

Gazete, Türkiye'nin Ege, Libra ve Doğu Akdeniz'deki girişimlerinin Yunanistan'ı kuşatmaya yönelik olduğunu iddia etti.