Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği! "Türkiye dengeleri değiştirecek" | Miçotakis geri adım attı

Ege'de Türkiye'ye yönelik hava ve denizde tacizlerini yoğunlaştıran, Girit'te konuşlu S-300 sistemini aktive ederek, Türk F-16'larına radar kilidi atan Yunanistan gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'den ise çok sert tepki gelmişti. Türkiye'ye yönelik provokatif söylemlerini sürdüren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün jet hızıyla bir geri adım attı. Miçotakis, Türkiye ile diyaloğa her zaman açık olduğunu ifade etti. Öte yandan Yunan basını bu kez de Türkiye'nin Libya ve Mısır ile ilişkilerini mercek altına aldı. İşte haberin detayları...