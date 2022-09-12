12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Polonya Başbakanı Morawiecki'den Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri:

Polonya Başbakanı Morawiecki'den Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri:

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Polonya Başbakanı Morawiecki’den Ukrayna konusunda Almanya’ya sert eleştiri:

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Berlin yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumunu eleştirerek, Ukrayna'nın savunma konusunda Almanya'ya bağımlı olması halinde "var olamayacağını" öne sürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA