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Bakan Akar'dan 2 kritik Ukrayna görüşmesi

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Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Bakan Akar’dan 2 kritik Ukrayna görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından,

- Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

- Ayrıca Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

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