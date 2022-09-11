Bakan Akar’dan 2 kritik Ukrayna görüşmesi

Görüşmede Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından,

- Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

- Ayrıca Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı.